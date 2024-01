Tegelijk waren verschillende jonge fans van de YouTuber afgezakt naar de rechtbank in Brugge, sommigen zelfs vanuit Geel. In de rechtszaal zit ook een hele klas. "Ik ben blij dat er zo veel volk is. Dat doet echt deugd, ik voel me gesteund", aldus Acid.

Hij herhaalde ook dat hij het opnieuw zou doen, want volgens hem was iedereen boos over het vonnis in de zaak-Reuzegom. "Ik ben trots op wat ik heb gedaan. Ik heb gewacht op de media, maar die deden niets." De advocaat van de YouTuber, Walter Van Steenbrugge, zal vrijheid van meningsuiting pleiten. Ook het feit dat de persoonlijke info over de Reuzegommers op het internet terug te vinden was, zal worden gebruikt in de verdediging.