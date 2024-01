Zo’n honderdtal supporters was aanwezig, ook al moesten de meesten daarvoor spijbelen. Sommigen kwamen zelfs helemaal uit Antwerpen: "We hebben een dag verlof genomen en twee uur in de auto gezeten hiervoor ja. Ik ben ermee opgegroeid, dat is een voorbeeld voor mij."

Fans doen dit niet alleen omdat ze Acid als een voorbeeld zien. Ze beseffen dat hij iets fout gedaan heeft, maar vinden het vooral erger wat er met Sanda Día gebeurd is: "Hij heeft die privacy inderdaad geschonden. Maar ik vind wel dat er iets ergers is gebeurd met Sanda Día, dan wat hij heeft gedaan. ’t Is belangrijk dat hij supporters heeft, en dat hij met veel moed daar binnenkomt en zeker onze steun heeft."

