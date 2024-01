Influencers moeten hun adres dan toch niet vermelden op hun profiel op TikTok, Instagram of andere sociale media. Het mag ook via een omweg, dat schrijft De Standaard. Eerder had onder meer Nathan Vandergunst, ofwel YouTuber Acid, aangeklaagd dat mensen die geld verdienen via sociale media hun adres - wat vaak hun thuisadres is - online moeten zetten.