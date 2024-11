"We duiken in actuele zaken, leggen moeilijke onderwerpen helder uit en brengen hopelijk wat nuance in het debat", vertelt 'rechtsstaatreporter Aline Naessens.



Acid, Reuzegom, klassenjustitie en ‘politieke rechters’. We horen er vaak over praten in het nieuws maar hoe ga je om met al die informatie? Hoe onderscheid je feiten van meningen? Dat is de bedoeling van de 'rechtsstaatreporters'.

"De informatie over die zaken komt vooral op traditionele media en niet echt op sociale media waar de jongeren het meest van hun nieuws halen", zegt 'rechtsstaatreporter' Jari Vermeulen. "We willen dat echt naar daar brengen. Kennis over de rechtstaat is niet aangeboren. Ons doel zal zijn om die kennis te brengen."