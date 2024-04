Op 31 mei 2023 publiceerde Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, een video over de fatale doop van Sanda Dia. Acid noemde meerdere (ex-)Reuzegommers bij naam en deelde persoonlijke informatie over hen. YouTube haalde de video uiteindelijk offline.

In de video kwam ook een voormalig lid aan bod dat tijdens de fatale doop in het buitenland zat. Zijn ouders werden in hun restaurant in Antwerpen plots geconfronteerd met valse reservaties en negatieve recensies. Toen het West-Vlaamse parket besliste om geen onderzoek te starten, kwamen de ex-Reuzegommer en zijn ouders met een rechtstreekse dagvaarding op de proppen.