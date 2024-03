"Vandaag was de allerlaatste dag dat ik in beroep kon gaan, maar ik heb beslist dat niet te doen. Het is tijd om het hier te stoppen," opent Vandergunst zijn nieuwe video als Acid. Hij is onlangs veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel, 800 euro boete en een schadevergoeding van 20.000 euro. Voorlopig, want dat bedrag kan nog oplopen.