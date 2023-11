Heel veel influencers kregen al een boete, omdat ze het niet zien zitten om hun adres - vaak waar ze wonen - openbaar te maken, uit privacyredenen. Ook de West-Vlaamse Jamie-Lee Six kreeg al een waarschuwing van de Economische Inspectie.

Nochtans had ex-staatssecretaris voor Consumentenbescherming en Begroting Eva De Bleeker gezegd dat influencers zouden worden vrijgesteld van die regel. Maar sinds De Bleeker door haar eigen partij Open Vld aan de kant is gezet nadat ze een fout maakte in de begrotingsberekening, is Alexia Bertrand bevoegd. En blijkt de uitzondering voor influencers dan toch niet te gelden.