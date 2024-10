Al zes weken waren luisteraars van Qmusic op zoek naar 'Het Geluid'. Na 431 pogingen, zat er intussen al 43.100 euro in de pot. Na een tweede tip van de jury, kon Lynn uit Izegem inbellen in het programma. Ze gokte op 'het omhoogtrekken van een draaipin van een ventilator' en dat blijkt een goede gok.

Nadat blijkt dat ze gewonnen is, horen we op de radio vooral een heel ontroerde Lynn. "Amai", is bijna het enige wat ze op dat moment kan zeggen. "Het zotte is dat ik voor de eerste keer deelneem", vertelt ze. Meteen een mooi trouwcadeau, want Lynn gaat volgend jaar in augustus trouwen. Maar eerst: "frietjes eten bij mijn mémé", lacht ze.

Ook radiohost Matthias Vandenbulcke - ook afkomstig uit Izegem - is meer dan blij dat 'Het Geluid' tijdens zijn show geraden is. "Ik had hier altijd al van gedroomd, bedankt", klonk het.