Dat De Warmste Week dit jaar naar Brugge komt, is geen publiek geheim. Wel lanceert VRT vandaag het hele concept en de namen die vanaf 18 december gratis zullen optreden. Eva De Roo, Sander Gillis, Sam De Bruyn en West-Vlaming Robin Keyaert zijn de presentatoren. Zeven dagen lang zullen ze vanuit Het Warmste Huis in Brugge non-stop radio en televisie maken. Daar luisteren ze naar alle warme verhalen van actievoerders en zamelen ze geld in voor het centrale thema 'opgroeien zonder zorgen'.