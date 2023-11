Ooit was de kerstperiode de minst drukke voor Brugge, nu is dat helemaal omgekeerd. "We kunnen stellen dat we vanaf half november tot het einde van het jaar ongeveer een 1.300.000 bezoekers hebben in Brugge. Dit jaar gaan we ervan uit dat we dat ook gaan bereiken, ook omdat de Warmste Week naar Brugge komt. Het ziet ernaar uit dat het een heel drukke decembermaand wordt", besluit schepen van Toerisme, Mieke Hoste.