Door het slechte weer lag de Ieperse kerstmarkt er gisteravond wat verlaten bij. Maar de meeste bezoekers willen hun kerstbeleving niet laten vergallen door de recente vechtpartijen en vandalisme, zeggen ze.

“Hoe veilig is de kerstmarkt? Ik heb hier nog nooit iets meegemaakt. Ik kom hier al vier jaar en ik heb nog nooit iets slechts meegemaakt. Een heel zat persoon, maar voor de rest niks,” getuigt een man.

