Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De aanhoudende overlast op de Kerstmarkt in Ieper heeft lange tijd de gemoederen beroerd. Maar gisterenavond, toen we een kijkje gingen nemen, bleek het er erg rustig.
Door het slechte weer lag de Ieperse kerstmarkt er gisteravond wat verlaten bij. Maar de meeste bezoekers willen hun kerstbeleving niet laten vergallen door de recente vechtpartijen en vandalisme, zeggen ze.
“Hoe veilig is de kerstmarkt? Ik heb hier nog nooit iets meegemaakt. Ik kom hier al vier jaar en ik heb nog nooit iets slechts meegemaakt. Een heel zat persoon, maar voor de rest niks,” getuigt een man.
Extra veiligheidsmaatregelen
“We moeten gewoon Ieper beleven zoals het moet zijn. Ik vind dat wel poëtisch. Plezier maken. Connecties maken met de mensen onderling,” getuigt een andere bezoeker van de kerstmarkt.
Dat de stad extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd heeft, stelt heel wat mensen blijkbaar gerust.
“De kerstmarkt is super veilig. Kijk eens rond. Ik sta hier heel alleen. De kerstmarkt kan niet veiliger zijn dan ik alleen.”