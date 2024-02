Mensen vinden het nieuws op Focus en WTV betrouwbaar, actueel en heel nabij, in contact met hun stad of gemeente. Dat is trouwens over het algemeen zo bij de regionale zenders.

U kijkt vooral via televisie naar ons, maar ook geeft één op de vijf aan dat die doorheen de dag al het nieuws volgt via onze sociale media. De kijker is vooral geïnteresseerd in de actualiteit en mobiliteit. Ook is er meer interesse in gezondheid, fitness & wellness en lifestyle.