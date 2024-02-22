Onder voorwaarden vrij

De Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen is bevoegd om een onderzoek te starten, omdat de youtuber in Blankenberge woont. In dat kader werd een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van belaging. Tijdens dat gerechtelijk onderzoek voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) op 15 mei 2025 een huiszoeking uit in de woning van de verdachte. Na verhoor besliste de Brugse onderzoeksrechter uiteindelijk om Acid onder voorwaarden vrij te laten. De youtuber moest twee video's offline halen en kreeg een tijdelijk verbod om nog filmpjes te posten.

Onderzoek afgerond

Het onderzoek is ondertussen helemaal afgerond. Het parket besliste dat het Acid voor belaging voor de correctionele rechtbank wil brengen. De raadkamer in Brugge zal zich op woensdag 28 januari een eerste keer over de zaak buigen.

