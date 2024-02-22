9°C
Par­ket wil Acid voor bela­ging voor de rech­ter brengen

De bekende youtuber Acid zal volgende woensdag voor de raadkamer in Brugge moeten verschijnen. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen zal vragen om Nathan Vandergunst (26) naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor belaging. In een video maakte de Blankenbergenaar de naam bekend van een student die opschorting van straf kreeg voor verkrachting.


De correctionele rechtbank van Leuven gaf begin april 2025 opschorting van straf aan een student geneeskunde. De toenmalige gynaecoloog in opleiding werd schuldig bevonden aan de verkrachting en de aantasting van de seksuele integriteit van een andere studente, maar kreeg daarvoor geen straf opgelegd. Het vonnis deed vervolgens heel wat stof opwaaien op sociale media. Daarop maakte Acid de naam van de beklaagde bekend in een videoboodschap.

Acid maakt naam bekend van student die opschorting kreeg in verkrachtingszaak

Onder voorwaarden vrij

De Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen is bevoegd om een onderzoek te starten, omdat de youtuber in Blankenberge woont. In dat kader werd een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van belaging. Tijdens dat gerechtelijk onderzoek voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) op 15 mei 2025 een huiszoeking uit in de woning van de verdachte. Na verhoor besliste de Brugse onderzoeksrechter uiteindelijk om Acid onder voorwaarden vrij te laten. De youtuber moest twee video's offline halen en kreeg een tijdelijk verbod om nog filmpjes te posten.

Onderzoek afgerond

Het onderzoek is ondertussen helemaal afgerond. Het parket besliste dat het Acid voor belaging voor de correctionele rechtbank wil brengen. De raadkamer in Brugge zal zich op woensdag 28 januari een eerste keer over de zaak buigen.

Sanda Dia

Na een gelijkaardige video over de dood van Sanda Dia startte het West-Vlaamse parket indertijd geen onderzoek. Door een rechtstreekse dagvaarding van een ex-Reuzegommer moest Nathan Vandergunst zich alsnog voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden. Op 22 februari 2024 werd hij voor belaging veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel en 800 euro boete.

3 maanden gevangenisstraf met uitstel voor zichtbaar aangedane Acid
