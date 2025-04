We starten de dag nog relatief zonnig, maar gaandeweg neemt de bewolking toe en stijgt ook de kans op een (felle) bui. De temperaturen klimmen makkelijk tot 16 á 17 graden en er staat een matige wind uit het westen. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af en richting de vroege ochtend kan er zich nevel en mist vormen, met temperaturen rond 8 graden.

Na regen komt zonneschijn

Morgen zien we redelijk vaak de zon en houden we het droog met gelijkaardige temperaturen, maar woensdag komt er een storing op ons af. Het wordt wat kouder en we krijgen ook perioden van regen. Ook donderdag kan nog een bui vallen. Richting het weekend is het opnieuw droog en klimmen de temperaturen zelfs weer richting de 20 graden.

Aan de kust

Aan de kust blijft het vandaag in tegenstelling tot de rest van de provincie zo goed als zeker droog, met ook daar temperaturen rond 16 graden. Vannacht neemt de bewolking naderhand toe. Morgen starten we grijs, maar in de namiddag komt de zon erdoor en houden we het droog.