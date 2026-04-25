Vandaag lichtbewolkt, maar op het einde van de week opnieuw kans op hittegolf
Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar wel bewolkt. Naar het einde van de week nemen de kansen op een nieuwe hittegolf opnieuw toe.
Vanochtend krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De maxima schommelen tussen 22 en 26. Er waait een matige noordwestenwind rond de 50 km/uur.
Vanavond en vannacht blijft het droog maar het blijft bewolkt. De minima liggen overwegend tussen 8 en 18 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
Maandag wisselen brede opklaringen af met soms wolkenvelden. Het blijft droog bij maxima van 23 graden aan zee tot 28 à 29 graden in het binnenland. Er waait een matige westenwind.
Dinsdag blijft het droog en wordt het gedeeltelijk bewolkt. Verder is er ook plaats voor zon. De maxima schommelen van 23 graden aan zee tot 28 of 29 graden in de andere delen van het land. Er waait nog steeds een matige westenwind.
Woensdag blijft het droog met veel zon en ook wolkenvelden. De maxima liggen tussen 24 en 29 graden bij een zwakke wind.