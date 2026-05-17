Vanavond en vannacht is het rustig en helder of wat nevelig met minima van 13 tot 14 graden.

Maandag en dinsdag worden ook zomerse dagen, maar telkens wel met verschillen in temperaturen tussen de kust en de landinwaartse gebieden. Landinwaarts kan het telkens heel warm worden en zelfs tot tegen de 30 graden.

Woensdag zien we lagere temperaturen doordat de wind naar noord draait, maar het blijft warm en zonnig.

Tegen het eind van de week volgt waarschijnlijk een nieuwe opstoot van warmte.