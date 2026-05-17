Zonnig zomerweer met opnieuw tropische uitschieters in zicht
Brugge - © Lieven Massez
Vandaag voert een noordelijke wind wat minder warme lucht aan. Er is wel weer veel zon en we halen een 21 tot 23 graden aan zee en van 25 tot 28 landinwaarts. De wind zit daarbij in een noordelijke hoek en waait zwak tot matig.
Vanavond en vannacht is het rustig en helder of wat nevelig met minima van 13 tot 14 graden.
Maandag en dinsdag worden ook zomerse dagen, maar telkens wel met verschillen in temperaturen tussen de kust en de landinwaartse gebieden. Landinwaarts kan het telkens heel warm worden en zelfs tot tegen de 30 graden.
Woensdag zien we lagere temperaturen doordat de wind naar noord draait, maar het blijft warm en zonnig.
Tegen het eind van de week volgt waarschijnlijk een nieuwe opstoot van warmte.
Geert Naessens