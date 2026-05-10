West-Vlaanderen

Zwaar­be­wolkt met lich­te regen

2026 05 16 143754 Bellegem Vanlede Ludovic

Bellegem - Foto: Ludovic Vanlede

Vandaag start zwaarbewolkt met wat lichte regen of motregen. In de namiddag en 's avonds krijgen we opnieuw regen. De buien zijn mogelijk onweerachtig. De maxima liggen tussen 10 graden en 16 graden.

Vannacht belooft bewolkt maar droog te worden. De minima schommelen tussen 6 en 10 graden.

Maandagochtend is het grotendeels droog met soms opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal wisselvallig met wolken, opklaringen en opnieuw buien. Enkele donderslagen zijn niet uitgesloten. We halen dan maxima tussen 11 en 16 graden.

Dinsdag start met regen. De maxima liggen nog steeds tussen 12 en 16 graden.

Woensdag is het wisselvallig met veel stapelwolken en soms buien. Het wordt enkele graden zachter bij maxima van 14 tot 18 graden.

Vanaf donderdag krijgen we zon en warmere temperaturen.

Victor Peeters
Belga
