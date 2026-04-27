Vanavond en vannacht drijven de buien weg. Het wordt later droog met minima rond 10 graden en het blijft bewolkt.

Maandag en de dagen daarna is de noordelijke stroming terug met mogelijk een buitje, maar meer niet en weer wat dalende temperaturen. Geleidelijk breekt de zon weer meer door. Ook die noordoostelijke wind komt weer goed uit de verf.

Tegen donderdag en vrijdag lopen de temperaturen dan weer wat op met vrij veel zon en aanhoudend droog weer.

Dat is tijdelijk want tegen het weekend zou het weer wisselvalliger worden met toenemende neerslagkansen.