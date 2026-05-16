Vanavond en vannacht is het eerst rustig en helder met minima rond een graad of 14 of hoger. Later duiken er lage wolken en nevel op.

Morgen voert een noordelijke wind weer wat minder warme lucht aan. Er is wel veel zon en we halen een 19 tot 21 graden aan zee tot 25 en meer landinwaarts. Het kan in de ochtend eerst grijs zijn en vooral aan zee.

Maandag en dinsdag worden ook zomerse dagen, maar telkens wel met verschillen in temperaturen tussen de kust en de landinwaartse gebieden. Landinwaarts kan het telkens heel warm worden.

Woensdag zien we lagere temperaturen doordat de wind naar het noorden draait, maar het blijft warm en zonnig.