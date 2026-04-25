Vanavond kunnen een aantal zware regen- en onweersbuien doortrekken. De buien kunnen gepaard gaan met felle regen waarbij zelfs wateroverlast mogelijk is, naast hagel en onweer. Ook rukwinden zijn mogelijk. Later in de nacht wordt het droger. Het is ook erg zacht met minima rond 15 graden.

Morgen blijft een regenzone de hele dag in de buurt treuzelen met perioden van regen doorheen de dag. Maxima dan rond 18 graden. De wind draait later aan zee naar het westen.

Maandag en de dagen daarna is de noordelijke stroming terug met mogelijk een buitje, maar meer niet en weer wat dalende temperaturen.

Dat is tijdelijk want tegen het eind van de week zou het weer zachter kunnen worden.

