Vandaag ziet er veel minder uit dan eerst verwacht. Het is zwaar bewolkt met geleidelijk ook wat regen. Maxima daarbij liggen rond 13 graden met een matige zuidelijke wind. Later vanmiddag is het weer wat droger.

Vanavond en vannacht trekt in eerste instantie een actief front door met flinke buien, tijdelijk veel wind en zelfs kans op een onweersklap. Later wordt het droger bij minima rond ongeveer 8graden. Morgen overdag is de regen voorbij. Het is dan weer droog met maxima rond 13-14 graden, maar er staat ook een stevige wind vanuit het noordwesten.

Dinsdag en woensdag beterschap

Maandag is het opnieuw wisselvalliger met wat oplopende temperaturen, maar ook meer kans op buien of perioden van regen. Dinsdag en woensdag zouden dan droge dagen worden met warmere maxima. Woensdag kan het zelf 20 graden worden. Later in de week neemt de wisselvalligheid waarschijnlijk weer toe.

Hetzelfde beeld aan de Kust

Aan de Kust is het vandaag zwaar bewolkt tot betrokken met gaandeweg ook kans op wat regen. Het wordt een 13 graden bij een geleidelijk aantrekkende zuidelijke wind.

In de nacht naar zondag trekt dan een actief front door met tijdelijk felle buien en ook veel wind. Tegen zondag is dat front weer voorbij en krijgen we een aardige dag met veel zon, maar eerst ook veel wind al neemt die overdag wel langzaam in kracht af.