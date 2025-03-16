We halen niet veel meer dan 11 graden. Het is overdag droger, maar een bui blijft mogelijk. Er zijn ook opklaringen, zelfs brede, maar de bewolking neemt overdag wel toe.

Vanavond en vannacht gaat het weer regenen. Het blijft fors waaien uit het westen met minima rond 8-9 graden.

Ook morgen is het nog erg wisselvallig met perioden van regen. Het wordt weer iets minder koel en er is nog steeds veel wind.

Dinsdag komen we weer in een duidelijk veel zachtere luchtsoort terecht met maxima rond 15 graden. Er blijft wel veel wind staan met kans op wat verspreide regen of wat buien.

Later in de week wordt het weer droger, stabieler en zachter hoewel dat toch steeds maar weer wat meer naar achteren lijkt te schuiven. Naar het eind van de week toe zou het echt wel heel veel zachter kunnen worden.