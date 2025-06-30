22°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Bewolkt met enke­le bui­en, later meer zon en ste­vi­ge wind

Ardooie - Luc Lambert

Ardooie - © Luc Lambert

Vandaag neemt de bewolking snel toe met daarna wat regen- of onweersbuien tegen en na de middag. Nadien in de latere middag wel meer zon, maar het wordt niet veel meer dan 22 graden. De buien kunnen lokaal fel zijn met veel regen. De zuidelijke wind neemt gaandeweg toe en draait meer naar zuidwest tegen de avond.

Vanavond is het eerst droog, later in de nacht trekt weer een zone met wat regen- of onweersbuien door. Minima rond 15 graden.

Morgen is het veel koeler met nog 16-17 graden en een mix van wolken en zon met kans op een bui in de ochtend. In de middag nog wat regen of wat buien. Het gaat ook weer veel harder waaien uit het noordwesten.

Begin volgende week krijgen we duidelijk veel koelere dagen met nog rond 1 graden als maxima en kans op een bui. Ook veel wind uit het noorden tot noordoosten.

Later in de week is het overwegend droog met geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen.

Geert Naessens
Het Weer

Meest gelezen

2025 09 14 121512 Middelkerke Ludo Coulier
Weerbericht

Code geel: sterke wind kan lokaal voor schade zorgen
2025 09 15 113809 Deerlijk Rik Vandercruyssen
Weerbericht

Wind neemt in kracht af, kans op buien wat kleiner
Weerfoto 13 9
Weerbericht

Wisselvallig weer met fikse buien

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Weerfoto wolken regen februari

Overwegend droog, af en toe een bui
2025 08 20 110848 Meulebeke Popelier Ronny

Frisse noordelijke wind houdt temperaturen laag
Wolken

Zonnige start van het weekend, maar wolken en lichte regen op komst
Dijk1

Herstelling winterdijk bij Blankaartbekken bijna klaar
IMG 20250706 WA0034

Ondergelopen kelders en straten door hevige buien in regio Kortrijk
Dakwerken4

Bouwbedrijven schakelen over op hitteplan, ook veel vragen rond tijdelijke werkloosheid
Aanmelden