Vanavond is het eerst droog, later in de nacht trekt weer een zone met wat regen- of onweersbuien door. Minima rond 15 graden.

Morgen is het veel koeler met nog 16-17 graden en een mix van wolken en zon met kans op een bui in de ochtend. In de middag nog wat regen of wat buien. Het gaat ook weer veel harder waaien uit het noordwesten.

Begin volgende week krijgen we duidelijk veel koelere dagen met nog rond 1 graden als maxima en kans op een bui. Ook veel wind uit het noorden tot noordoosten.

Later in de week is het overwegend droog met geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen.