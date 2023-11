De vooruitzichten voor volgende week tonen aanhoudend herfstweer met veel regen. Morgen en dinsdag beloven vooral nat te worden, waarbij het morgen nog redelijk zacht blijft met temperaturen rond 11 graden. De dag zal gepaard gaan met verspreide buien of langere regenachtige periodes. De wind verandert naar het westen tot noordwesten tegen het eind van de dag.

Dinsdag zullen er nog steeds veel buien vallen, vooral aan de kust. Later op de dag wordt het echter droger, bij temperaturen rond 10 graden. De nacht naar woensdag kan wat kouder uitpakken. Ook op woensdag blijft het frisser, maar naar het einde van de week toe wordt het mogelijk weer wat zachter. Verwacht over het algemeen bewolkte dagen met af en toe lichte regen of een bui, maar geen grote hoeveelheden meer.