En zo lijkt het zomerweer plots veraf, want ook begin volgende week dalen de temperaturen en halen we met moeite 20 graden. Droge perioden en regen wisselen elkaar dan af. Later in de week kan het wel opnieuw warmer en stabieler worden.

De kust

Aan onze kust staat er een hevige wind, zeker na de middag. Ook de kans op buien neemt dan toe. Deze voormiddag houden we het nog droog en kan de temperatuur nog tot 20 graden oplopen. Morgen zien we eenzelfde weerbeeld, maar wordt het nog wat koeler met maxima tot 18 graden.