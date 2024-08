Vandaag wordt het nog warmer dan gisteren en kan het landinwaarts 28 tot zelfs lokaal in het zuiden van de provincie 30 graden worden. Daarbij is het volop zonnig met een zwakke zuidelijke wind. Aan zee kan er tijdelijk een zeebriesje komen te staan. Er zijn verder amper wolken.

Vanavond volgt een mooie zomeravond met langzaam dalende temperaturen. Tegen de ochtend is het nog altijd 18 tot wel 20 graden met helder weer.

Warmste plek van het land

De warmste lucht van de Benelux zit morgen zelfs in onze provincie met maxima die in de late middag in het zuiden van de provincie naar 35 tot 36 graden zouden kunnen oplopen of nog iets meer. Ook aan zee is het morgen tropisch warm.

Tegen de avond volgt de afkoeling in de vorm van een plots naar west draaiende wind die fors aantrekt en minder warme lucht zal binnenblazen. Eventueel vormt zich daarbij een lokale regen- of onweersbui.

Ook dinsdag lijkt nu nog een warme zomerdag te kunnen worden, maar dan zou gaandeweg de dag de kans op regen- of onweersbuien wel toenemen.

De Kust

Ook aan onze kust krijgen we een warme zomerdag met maxima tot rond 26 graden en zo goed als alleen maar zon. In de middag is er mogelijk tijdelijk wat zeebries, maar die zal voor welgekomen verkoeling zorgen.

Vanavond koelt het geleidelijk af, al verloopt de nacht ook erg zacht met minima rond 19 à 20 graden. Morgen halen we ook aan zee vlotjes 30 graden met een matige zuidoostelijke wind en alleen maar zon. Tegen de avond draait de wind naar het westen en volgt er afkoeling.