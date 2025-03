Net als gisteren is het vandaag een koele dag, al lijken de scherpste kantjes weer van de kou af te gaan met maxima tot 9 graden. Wolken en zon wisselen elkaar vanmiddag af en er staat opnieuw een noordoostenwind. Deze morgen is de zon overal goed aanwezig. Het is vooral landinwaarts dat er later vandaag weer wolkenvelden opduiken.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe wat dan weer zorgt voor wat hogere minima rond een 3-4 graden tegen de ochtend. Vanaf morgen zullen de temperaturen weer vrij vlot de weg opwaarts terugvinden. Tegen eind van de week klimmen de temperaturen zelfs tot 20 graden.

Morgen halen we al 11 graden, dinsdag 13 graden en woensdag 15 graden. De wolken verdwijnen geleidelijk aan en later gaat de wind naar een veel zachtere zuidelijke richting. Alleen morgen is het weerbeeld nog wat minder met aanvankelijk vrij veel wolken, maar die gaan in de loop van de dag geleidelijk aan steeds meer verdwijnen.

Aan de kust

Aan de kust blijft de zon langer aanwezig, met brede opklaringen en amper wolken. De noordoostelijke wind is er nog steeds, maar waait wat minder hard met maxima rond 8 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt met minima rond 4 graden. Morgen trekken de wolken vrij snel weg. De zon breekt door en het wordt dan een graad of 9.