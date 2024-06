Vandaag komt de zon er al vroeg overtuigend door met maxima rond 20-21 graden aan zee en 22 tot zelfs 24 graden landinwaarts. Landinwaarts krijgen we gaandeweg de dag wel wat stapelwolken, maar geen buien meer. De wind waait daarbij zwak uit het zuidwesten. Dat is het begin van een forse weersverbetering met maandag, dinsdag en woensdag zelfs zomerse dagen.

Volop zomer



Morgen en dinsdag is er veel zon. De maxima lopen snel op bij een noordoostelijke wind die heldere lucht aanvoert. Morgen wordt het landinwaarts al zomers met 25 graden. Aan zee is het door wat zeebries iets minder warm, maar toch ook een 22 graden.

Tegen dinsdag halen we in de provincie al 25 tot 27 graden. Het blijft zonnig met een zwakke oostelijke wind, aan zee is er overdag een tijdelijke zwakke zeebries. Ook woensdag gelijkaardige temperaturen, maar een bui is dan niet meer uitgesloten.

Donderdag en vrijdag kunnen er meer regen- en onweersbuien komen, maar daar heerst nog onzekerheid over. De opdracht is dus simpel: geniet ten volle van de zon de komende dagen, nog zeker tot en met woensdag!