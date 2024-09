Het zal wel nog even duren vooraleer de zon vandaag doorbreekt, maar eens dat gebeurt, krijgen we mooie temperaturen tot 25 graden en meer. Tegen de late namiddag en vooravond nadert er dan wel een actieve buienlijn met forse onweersbuien. Vannacht is het opnieuw kalm met maxima tot 16 graden.

Weg zomer?

Zondagochtend kun je door het wolkendek misschien nog de zon spotten, maar dan zul je snel moeten zijn. Overdag neemt de kans op buien en zelfs onweer toe. De temperaturen klimmen niet hoger dan 23 graden.

Maandag doen we daar nog enkele graden af, met maximaal 20 graden en dinsdag en woensdag lukt de 20 graden ook al niet meer. Later in de week zou het opnieuw wat warmer worden, maar de echte zomer lijkt met deze vooruitzichten wel wat verdwenen.

Aan de Kust

Aan onze kust meer van hetzelfde. Vandaag breekt de zon er stilaan door en krijgen we ook daar een mooie 25 graden. Later op de dag is er kans op onweersbuien, maar 's nachts keert de rust terug.

Net zoals in de rest van onze provincie is morgen een wisselvallige dag die begint met flink wat zon, maar later meer bewolking en de kans op een paar (forse) buien. Het wordt een 22 graden.