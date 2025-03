Vandaag krijgen we net als de voorbije dagen dus nog te maken met een koude wind en temperaturen tot 8 graden. Wolken en zon wisselen elkaar vaak af.

Ook vanavond en vannacht wordt het weer koud met minima rond 2-3 graden aan zee en rond nul graden landinwaarts. De wind neemt wat af, maar blijft zeker aan zee goed doorwaaien met een mix van wolken en opklaringen. Zondag meer van hetzelfde, maar iéts minder koud met maxima rond 9 graden.



Vanaf maandag zullen de temperaturen dan wel weer vrij vlot de weg opwaarts terugvinden. Tegen eind volgende week gaan we zelfs naar 20 graden. Maandag halen we al een 10-11 graden, dinsdag 13 graden en woensdag doen we daar nog eens 2 graden bovenop. De zon zal ook steeds meer aanwezig zijn en later gaat de wind naar een veel zuidelijkere (en dus zachtere) richting.

Aan de kust

Ook aan onze kust wisselen zon en wolken elkaar af. Een for aantrekkende noordoostelijke wind - die koud aanvoelt - beperkt de temperaturen tot 8 graden.



Vanavond en vannacht is het breed uitgeklaard en droog met minima dan rond amper 1-2 graden. Morgen zien we een zelfde weerbeeld als vandaag: zon, wolken en koele maxima rond 8 graden met nog steeds een koude wind.