Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met minima rond 8-9 graden. Er blijft een matige zuidoostelijke wind staan.

Morgen neemt de bewolking weer toe net als de wind. Die laatste draait trouwens naar het zuiden gaandeweg de dag. We halen dan wel nog 15 graden, maar met veel meer wind, zeker aan zee. Mogelijk valt in de late middag al een drup regen.

In de avond en nacht naar maandag en maandag overdag komen er regenzones op bezoek. Dat is het begin van een week met een totaal ander weerbeeld met regen en wind.

De hele week lang is het wisselvalliger met soms wat regen of een bui, maar geen extreme hoeveelheden. Het waait ook stevig en het is toch nog vrij zacht.