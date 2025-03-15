15°C
West-Vlaanderen

Herfst is op komst, met meer bewol­king en wind

Brugge

Brugge - © Lieven Massez

Ook vandaag is er nog maar eens veel bewolking met zwaar bewolkt tot betrokken weer in de ochtend met een rustig weerbeeld en maxima rond 15 graden. De wolken zijn dan ook hardnekkiger dan eerst gedacht. Toch moet gaandeweg en zeker vanmiddag de zon wel wat gaan doorbreken. Er komt ook meer wind uit het zuidoosten.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met minima rond 8-9 graden. Er blijft een matige zuidoostelijke wind staan.

Morgen neemt de bewolking weer toe net als de wind. Die laatste draait trouwens naar het zuiden gaandeweg de dag. We halen dan wel nog 15 graden, maar met veel meer wind, zeker aan zee. Mogelijk valt in de late middag al een drup regen.

In de avond en nacht naar maandag en maandag overdag komen er regenzones op bezoek. Dat is het begin van een week met een totaal ander weerbeeld met regen en wind.

De hele week lang is het wisselvalliger met soms wat regen of een bui, maar geen extreme hoeveelheden. Het waait ook stevig en het is toch nog vrij zacht.

Geert Naessens
Bewolkt met af en toe een opklaring
Grijze en aan zee ook miezerige start, later kans op zon
2025 07 21 113847 Knokke Fred van Soomeren
Wisselvallige dag: tot 23 graden, maar wel kans op onweer

