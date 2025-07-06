Frissere dagen met kans op buien
Bellegem - © Ghislain Van De Meulebroeke
Vandaag is het veel koeler met maxima van 16 à 17 graden. We krijgen een mix van wolken en zon met vooral aan zee kans op een bui in de ochtend. In de namiddag kan er overal verspreid nog wat regen of een bui vallen. Daarbij gaat het ook merkbaar harder waaien uit het noordwesten. Aan de kust kan de wind oplopen tot 4 à 5 Bft en later draait die meer naar het noorden.
Vanavond en vannacht is het opnieuw vooral aan de kust dat er buien opduiken. Net zoals overdag kan dat soms een felle bui zijn, lokaal zelfs met kans op onweer. De minima liggen rond 12 graden aan de kust en dalen tot ongeveer 8 landinwaarts. Zeker aan zee blijft er veel wind uit het noordoosten.
Begin volgende week krijgen we duidelijk koelere dagen, met opnieuw maxima rond 17 graden en geregeld kans op een bui. Ook de wind uit noorden tot noordoosten blijft nadrukkelijk aanwezig.
Vooral op maandag vallen er nog buien in de kuststreek, terwijl het dinsdag vaker droog is met afwisselend wolken en zon.
Later in de week is het overwegend droog met geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen naar het eind van de week toe.