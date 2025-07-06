Begin volgende week krijgen we duidelijk koelere dagen, met opnieuw maxima rond 17 graden en geregeld kans op een bui. Ook de wind uit noorden tot noordoosten blijft nadrukkelijk aanwezig.

Vooral op maandag vallen er nog buien in de kuststreek, terwijl het dinsdag vaker droog is met afwisselend wolken en zon.