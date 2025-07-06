18°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Fris­se­re dagen met kans op buien

2025 09 21 090552 Bellegem Ghislain Van De Meulebroeke

Bellegem - © Ghislain Van De Meulebroeke

Vandaag is het veel koeler met maxima van 16 à 17 graden. We krijgen een mix van wolken en zon met vooral aan zee kans op een bui in de ochtend. In de namiddag kan er overal verspreid nog wat regen of een bui vallen. Daarbij gaat het ook merkbaar harder waaien uit het noordwesten. Aan de kust kan de wind oplopen tot 4 à 5 Bft en later draait die meer naar het noorden.

Vanavond en vannacht is het opnieuw vooral aan de kust dat er buien opduiken. Net zoals overdag kan dat soms een felle bui zijn, lokaal zelfs met kans op onweer. De minima liggen rond 12 graden aan de kust en dalen tot ongeveer 8 landinwaarts. Zeker aan zee blijft er veel wind uit het noordoosten.

Begin volgende week krijgen we duidelijk koelere dagen, met opnieuw maxima rond 17 graden en geregeld kans op een bui. Ook de wind uit noorden tot noordoosten blijft nadrukkelijk aanwezig.

Vooral op maandag vallen er nog buien in de kuststreek, terwijl het dinsdag vaker droog is met afwisselend wolken en zon.

Later in de week is het overwegend droog met geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen naar het eind van de week toe.

Geert Naessens
Het Weer

Meest gelezen

2025 09 14 121512 Middelkerke Ludo Coulier
Weerbericht

Code geel: sterke wind kan lokaal voor schade zorgen
2025 09 15 113809 Deerlijk Rik Vandercruyssen
Weerbericht

Wind neemt in kracht af, kans op buien wat kleiner
Ardooie - Luc Lambert
Weerbericht

Bewolkt met enkele buien, later meer zon en stevige wind

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ardooie - Luc Lambert

Bewolkt met enkele buien, later meer zon en stevige wind
Weerfoto wolken regen februari

Overwegend droog, af en toe een bui
2025 08 20 110848 Meulebeke Popelier Ronny

Frisse noordelijke wind houdt temperaturen laag
Wolken

Zonnige start van het weekend, maar wolken en lichte regen op komst
Dijk1

Herstelling winterdijk bij Blankaartbekken bijna klaar
IMG 20250706 WA0034

Ondergelopen kelders en straten door hevige buien in regio Kortrijk
Aanmelden