Vanavond en vannacht is het eerst wisselend tot zwaar bewolkt met minima rond 6 à 7 graden.

Morgen is het nog niet volledig stabiel. Er is nog steeds kans op een lokale bui of wat regen en het blijft ook winderig met maxima dan rond 14 graden. De naar zuid gedraaide wind waait dan matig.

Dinsdag en woensdag zijn de meest droge dagen, maar wel met veel wolken. De maxima lopen geleidelijk iets op richting 15-16 graden.

Ook de tweede helft van de week lijkt grotendeels droog te verlopen met geleidelijk nog wat hogere maxima en een steeds zuidelijke wind, maar wel telkens met veel wolken.