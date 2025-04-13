13°C
West-Vlaanderen

Een vleug­je zon in een grij­ze week

2025 11 02 101011 Brugge Frank Vergucht

Brugge - © Frank Vergucht

Vandaag start het droog met zelfs wat opklaringen en wat zon. Maar de bewolking neemt tegen de middag toe wanneer een volgende regenzone nadert en zal later op de dag weer zorgen voor regen en buien. Daarbij hebben we maxima rond 13 graden met een matige zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het eerst wisselend tot zwaar bewolkt met minima rond 6 à 7 graden.

Morgen is het nog niet volledig stabiel. Er is nog steeds kans op een lokale bui of wat regen en het blijft ook winderig met maxima dan rond 14 graden. De naar zuid gedraaide wind waait dan matig.

Dinsdag en woensdag zijn de meest droge dagen, maar wel met veel wolken. De maxima lopen geleidelijk iets op richting 15-16 graden.

Ook de tweede helft van de week lijkt grotendeels droog te verlopen met geleidelijk nog wat hogere maxima en een steeds zuidelijke wind, maar wel telkens met veel wolken.

Geert Naessens
