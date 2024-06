Vanavond en vannacht is het droog, maar bewolkt. Later in de nacht komen er opklaringen. Minima rond 12 graden. De wind neemt af.Morgen wordt het beter. Het droogt op, er komen opklaringen en de buien verdwijnen. 17 tot lokaal 18 graden moet dan kunnen. In de namiddag is het zelfs vrij zonnig.

Ook maandag is een tijdelijk betere en drogere dag. De bewolking neemt dan later wel weer toe en mogelijk eindigen we met wat buien of regen. Het wordt voordien wel een 18-tal graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw wisselvallig met buien. Het kan dinsdag wel met een zuidwestelijke wind tijdelijk iets zachter zijn. Later in de week wordt het mogelijk wel stabieler en droger.

De Kust

Een uitje naar de Kust gepland? Dan bereid je je best voor op veel wind die krachtig kan waaien met pieken van 50-60 km per uur. Het blijft zwaar bewolkt met lage maxima van maar 15 graden.

