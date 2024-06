Nog geen zomerse taferelen in onze provincie, dat is duidelijk. Na een wisselvallige week houden we het vandaag wel droog. De wind is opnieuw aanwezig en pas naar de avond toe neemt die verder af. We krijgen maxima van 17 graden.

Ook morgen trekken we dezelfde lijn door met droog weer. De bewolking neemt wel opnieuw toe en de temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Naar de avond toe is ook een kleine regenbui niet uitgesloten. Dinsdag en woensdag krijgen we opnieuw wisselvallig weer met temperaturen tot 17 graden.

De Kust

Ook aan onze Kust starten we met veel bewolking. In de namiddag komt de zon er wel door en gaat ook de wind wat liggen. We krijgen temperaturen van 16 graden. Morgen neemt de bewolking opnieuw de bovenhand.