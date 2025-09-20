8°C
Bewolk­te week voor de boeg

Middelkerke - Johan Topke

Middelkerke - © Johan Töpke

Vandaag begint met veel wolken met verspreid en vooral over de noordelijke helft van de provincie nog wat regen of buien. Gaandeweg komen er meer en brede opklaringen. Het is wel wat koeler geworden met maxima rond 8 graden en een eerst ook nog stevige westelijke wind. Later vanmiddag neemt die af in kracht.

Vanavond en vannacht is het eerst helder. Later neemt de bewolking toe. Minima rond 5 graden aan de kust, maar landinwaarts kunnen die eerst snel en fel zakken. Zelfs met kans op wat vorst aan de grond. Tegen de ochtend loopt het kwik weer wat op.

Morgen noteren we ook een graad of 8, maar met veel wolken. Het raakt volledig betrokken met een naar zuid draaiende en weer wat toenemende wind.

Dinsdag en de dagen erna blijft het erg zacht met telkens veel wolken, mogelijk eens wat regen en ook telkens winderig weer.

Woensdag en donderdag blijft het mogelijk wel grotendeels droog. Naar het eind van de week toe neemt de kans op neerslag weer toe.

Geert Naessens
