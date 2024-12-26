De Vlaamse boksliga meldt dat Oshin Derieuw zo de eerste Belgische vrouw is die een kamp wint op een wereldkampioenschap boksen. In de achtste finales treft ze maandag haar nieuwe tegenstandster: de Oezbeekse Navbakhor Khamidova.

Vorig jaar kon Derieuw als eerste Belgische bokster ooit ook al aan de Olympische Spelen deelnemen.

