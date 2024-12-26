22°C
WK bok­sen: Oshin Derieuw als eer­ste Bel­gi­sche bokster naar twee­de ronde

Oshin derieuw wk

©Belga

Oshin Derieuw (38) heeft zich op de wereldkampioenschappen boksen in Liverpool voor de tweede ronde geplaatst in de klasse tot 64 kilogram. De Kuurnse won met 4-1 van de Algerijnse Ichrak Chaib.

De Vlaamse boksliga meldt dat Oshin Derieuw zo de eerste Belgische vrouw is die een kamp wint op een wereldkampioenschap boksen. In de achtste finales treft ze maandag haar nieuwe tegenstandster: de Oezbeekse Navbakhor Khamidova.

Vorig jaar kon Derieuw als eerste Belgische bokster ooit ook al aan de Olympische Spelen deelnemen.

Belga
Redactie
Boksen Oshin Derieuw

