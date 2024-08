De als zevende geplaatste Derieuw was vrij in de eerste ronde en won donderdag ook haar eerste kamp tegen de Kaapverdische Ivanusa Moreira, maar had het heel moeilijk tegen Yang. De Chinese had in iedere ronde het overwicht en haalde het uiteindelijk makkelijk op punten met 5-0 (29-28, 30-27, 29-28, 30-27 en 29-28). Daarmee greep Derieuw naast een plek in de halve finales, die recht geeft op een olympische medaille. In het olympisch boksen (drie ronden van drie minuten) krijgen de verliezers van de halve finales immers allebei brons.

Oshin Derieuw werkte in Parijs haar eerste Olympische Spelen af. Ze dwong haar olympisch ticket vorige zomer af op de Europese Spelen in Polen, waar ze brons won. Nooit eerder kon een Belgische boksster zich kwalificeren voor de Olympische Spelen.