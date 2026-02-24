Dylan Groe­ne­we­gen wint inci­dent­rij­ke Ron­de van Brugge

Drie op drie voor Dylan Groenewegen: de Nederlander wint nu ook de Ronde van Brugge. Hij was de snelste in een massasprint, na een wedstrijd vol valpartijen. Jasper Philipsen was tweede, de Duitser Max Kanter pakte de derde podiumplek. Amaury Capiot viel nog in volle sprint.

Groenewegen won vorige week ook al de Bredene Koksijde Classic en de GP Classic. De Nederlander pakt nu ook de zege in Brugge. 

Al snel waren daar de eerste waaiers die het peloton in stukken scheurden. Dat peloton kwam wel weer samen maar de wedstrijd werd gekenmerkt door de ene valpartij na de andere.

De westrijd zou toch gaan uitmonden in een massasprint. Thijssen lanceerde Philipsen al van ver. Maar Dylan Groenewegen had nog genoeg over om alles en iedereen te overklassen. Drie op drie na Koksijde en Monseré voor Dylan Groenewegen. 

De eindfase van de wedstrijd werd ontsierd door enkele valpartijen op de Brieversweg in Brugge. Die valpartij, met ook titelverdediger Juan Sébastian Molano, is mogelijk veroorzaakt door klimaatactivist Wouter Mouton. Die bleef tot net voor de passage van het peloton zitten op de kasseiweg.

De Brugse politie heeft hem bestuurlijk aangehouden.
