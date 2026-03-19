Ron­de van Brug­ge : Ook Sport Vlaan­de­ren stelt zich bur­ger­lij­ke par­tij tegen klimaatactivist

Ronde van Brugge Wouter Mouton

Foto: Belga

Na het incident met klimaatactivist Wouter Mouton op de Ronde van Brugge woensdag, stelt ook Sport Vlaanderen zich op aangeven van Vlaams minister van Sport Annick De Ridder (N-VA) burgerlijke partij. Dat heeft het kabinet van de minister donderdag bekendgemaakt. De organisatie van het wielerevenement en enkele wielerploegen dienden eerder al klacht in.

Het incident deed zich woensdagnamiddag voor op ongeveer dertig kilometer van de aankomst van de wielerwedstrijd Ronde van Brugge. Op de kasseien van de Brieversweg zat de klimaatactivist op de grond. Mogelijk had Mouton de intentie om zich vast te kleven, maar hij kon uiteindelijk nog net op tijd verwijderd worden. Meerdere renners kwamen wel ten val, onder wie de winnaar van vorig jaar Juan Sebastián Molano.

Opzettelijke slagen en verwondingen

De 48-jarige Mouton zal worden voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter, meldde de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen eerder donderdag. De Brugse klimaatactivist wordt verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen en van kwaadwillige belemmering van het verkeer.

"We vinden dat we door de individuele actie van de betrokken eco-activist imagoschade hebben geleden als regio die bekendstaat voor zijn (heel) goed georganiseerde sport- en al zeker wielerevenementen, die deel uitmaken van ons DNA", reageert minister De Ridder.

“Er zijn grenzen”

"Iedereen heeft recht op een eigen mening en mag protesteren, maar er zijn duidelijke grenzen", vindt de minister. "Door mensen in gevaar brengen, schade toe te brengen aan personen, aan hun eigendommen of het publiek domein, zijn die grenzen duidelijk ver overschreden."

Mouton zou met zijn actie "de veiligheid van beroepsrenners en de begeleidende motards bewust hebben willen schaden", klinkt het nog.

