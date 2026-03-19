Intenties onderzoeken

De lokale politiezone Brugge bevestigde kort na de feiten dat de klimaatactivist ter plaatse bestuurlijk werd aangehouden. Een bestuurlijke aanhouding kan maximaal twaalf uur duren. "We zullen onderzoeken wat zijn intenties waren en of zijn actie de valpartij heeft veroorzaakt", reageerde politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Ondertussen besliste het West-Vlaamse parket om de verdachte ook gerechtelijk te arresteren. Dat betekent dat Mouton voor maximaal 48 uur van zijn vrijheid beroofd is. Binnen die tijd zal het parket moeten oordelen wat er verder met de klimaatactivist moet gebeuren. De verdachte zal ondertussen uiteraard verhoord worden door de politie.

Niet aan zijn proefstuk toe

Wouter Mouton kwam door zijn acties eerder al meermaals in aanraking met het gerecht. In het Mauritshuis in Den Haag kleefde hij zich in oktober 2022 vast aan 'Meisje met de parel' van Johannes Vermeer. De Nederlandse rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot twee maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Van de Brugse strafrechter kreeg de klimaatactivist in november 2023 opschorting van straf. Mouton had zich in juli 2022 in het Brugse Groeningemuseum vastgelijmd aan 'Madonna met kanunnik Joris van der Paele', een schilderij van Jan Van Eyck. Het Gentse hof van beroep bevestigde in juni 2024 de uitspraak van de Brugse correctionele rechtbank