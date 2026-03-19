Klimaatactivist blijft in de cel: hij is nu ook gerechtelijk gearresteerd na actie tijdens Ronde van Brugge
Naar aanleiding van zijn actie tijdens de Ronde van Brugge is Wouter Mouton woensdagavond gerechtelijk gearresteerd. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De Brugse klimaatactivist zat vlak voor de passage van het peloton op een kasseistrook, waarna meerdere renners ten val kwamen.
Het incident deed zich woensdagnamiddag voor op ongeveer 30 kilometer van de aankomst van de wielerwedstrijd de Ronde van Brugge. Op de kasseien van de Brieversweg zat de beruchte klimaatactivist op de grond. Mogelijk had Mouton de intentie om zich vast te kleven, maar hij kon uiteindelijk nog net op tijd verwijderd worden. Vervolgens kwamen wel meerdere renners ten val.
Intenties onderzoeken
De lokale politiezone Brugge bevestigde kort na de feiten dat de klimaatactivist ter plaatse bestuurlijk werd aangehouden. Een bestuurlijke aanhouding kan maximaal twaalf uur duren. "We zullen onderzoeken wat zijn intenties waren en of zijn actie de valpartij heeft veroorzaakt", reageerde politiewoordvoerster Lien Depoorter.
Ondertussen besliste het West-Vlaamse parket om de verdachte ook gerechtelijk te arresteren. Dat betekent dat Mouton voor maximaal 48 uur van zijn vrijheid beroofd is. Binnen die tijd zal het parket moeten oordelen wat er verder met de klimaatactivist moet gebeuren. De verdachte zal ondertussen uiteraard verhoord worden door de politie.
Niet aan zijn proefstuk toe
Wouter Mouton kwam door zijn acties eerder al meermaals in aanraking met het gerecht. In het Mauritshuis in Den Haag kleefde hij zich in oktober 2022 vast aan 'Meisje met de parel' van Johannes Vermeer. De Nederlandse rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot twee maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Van de Brugse strafrechter kreeg de klimaatactivist in november 2023 opschorting van straf. Mouton had zich in juli 2022 in het Brugse Groeningemuseum vastgelijmd aan 'Madonna met kanunnik Joris van der Paele', een schilderij van Jan Van Eyck. Het Gentse hof van beroep bevestigde in juni 2024 de uitspraak van de Brugse correctionele rechtbank