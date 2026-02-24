8°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Kli­maat­ac­ti­vist Wou­ter Mou­t­on blijft zit­ten tot net voor pas­sa­ge pelo­ton: vier ploe­gen die­nen klacht in

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Klimaatactivist Wouter Mouton heeft zich opnieuw laten opmerken, al was het minder fraai: hij veroorzaakte een valpartij tijdens de Ronde van Brugge. Daarbij viel onder meer Juan Sébastian Molano, de titelverdediger. Vier wielerploegen hebben intussen beslist om klacht in te dienen. Onder hen UAE, het team van Molano, en ook Decathlon.

Het incident gebeurde in de Brieversweg in Brugge, op goed twintig kilometer van de finish. Mouton zat neer op de weg, met een klimaatboodschap op zijn wit t-shirt. Op het laatste moment sprong hij de weg over. Hij moest daarna uitleg geven aan de politie waarom hij daarbij zonodig de veiligheid van de renners op het spel moest zetten.

Hij is niet aan zijn proefstuk toe: eerder liep Mouton al even mee langs het peloton. Ook in Luik-Bastenaken-Luik probeerde hij al eens met zijn campagne-t-shirt in beeld te komen, maar de politie pakte hem toen op. Ook nu pakte de Brugse politie hem bestuurlijk op.

De redactie
Ronde van Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden