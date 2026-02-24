Het incident gebeurde in de Brieversweg in Brugge, op goed twintig kilometer van de finish. Mouton zat neer op de weg, met een klimaatboodschap op zijn wit t-shirt. Op het laatste moment sprong hij de weg over. Hij moest daarna uitleg geven aan de politie waarom hij daarbij zonodig de veiligheid van de renners op het spel moest zetten.

Hij is niet aan zijn proefstuk toe: eerder liep Mouton al even mee langs het peloton. Ook in Luik-Bastenaken-Luik probeerde hij al eens met zijn campagne-t-shirt in beeld te komen, maar de politie pakte hem toen op. Ook nu pakte de Brugse politie hem bestuurlijk op.

