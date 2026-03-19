“Hoewel de federatie het recht op vrije meningsuiting en de boodschap niet veroordeelt, mag de veiligheid van het peloton en de volgers in de karavaan nooit in gevaar worden gebracht door dit soort acties. Belgian Cycling hecht belang aan maatschappelijke thema’s en deze kunnen ook de nodige aandacht krijgen, maar dat mag nooit ten koste gaan van veiligheid. Tal van initiatieven, waarbij de veiligheid voor renners en volgers centraal staat, worden door wedstrijdorganisatoren en federaties met de grootste zorg uitgebouwd. Die veiligheid is prioritair en mag nooit in het gedrang komen door onbezonnen acties,” schrijft Belgian Cycling.

Vraag om respect

Belgian Cycling lanceerde dit voorjaar nog een bewustwordingscampagne met de oproep om respect te tonen richting de renners. De federatie herhaalt haar vraag om respect te tonen voor de wielersport, ook vanwege personen die een boodschap willen overbrengen. De oproep met het oog op de drukke wielerkalender van de komende weken wordt nogmaals onderlijnd. De boodschap is duidelijk: respect voor de koers betekent ook respect voor ieders veiligheid.