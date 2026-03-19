Bel­gi­an Cycling dient klacht in tegen kli­maat­ac­ti­vist: Onbe­zon­nen en onverantwoordelijk”

Het peloton in de Ronde van Brugge werd gisteren opgeschrikt door een valpartij veroorzaakt door de actie van een klimaatactivist. “Een onverantwoordelijke actie,” zegt Belgian Cycling, die de actie streng veroordeelt en daarom ook klacht neerlegt.

In volle finale van de Ronde van Brugge had een klimaatactivist postgevat op het midden van de weg. Het incident zorgde voor oponthoud in de karavaan, wat een valpartij in het peloton veroorzaakte. Het is een “onbezonnen” daad die Belgian Cycling ten strengste afkeurt. Als benadeelde partij heeft Belgian Cycling beslist om officieel klacht neer te leggen.

“Hoewel de federatie het recht op vrije meningsuiting en de boodschap niet veroordeelt, mag de veiligheid van het peloton en de volgers in de karavaan nooit in gevaar worden gebracht door dit soort acties. Belgian Cycling hecht belang aan maatschappelijke thema’s en deze kunnen ook de nodige aandacht krijgen, maar dat mag nooit ten koste gaan van veiligheid. Tal van initiatieven, waarbij de veiligheid voor renners en volgers centraal staat, worden door wedstrijdorganisatoren en federaties met de grootste zorg uitgebouwd. Die veiligheid is prioritair en mag nooit in het gedrang komen door onbezonnen acties,” schrijft Belgian Cycling.

Vraag om respect

Belgian Cycling lanceerde dit voorjaar nog een bewustwordingscampagne met de oproep om respect te tonen richting de renners. De federatie herhaalt haar vraag om respect te tonen voor de wielersport, ook vanwege personen die een boodschap willen overbrengen. De oproep met het oog op de drukke wielerkalender van de komende weken wordt nogmaals onderlijnd. De boodschap is duidelijk: respect voor de koers betekent ook respect voor ieders veiligheid.

