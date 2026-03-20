De weergoden sparen het vrouwenpeloton absoluut niet vandaag, maar ook een hevige hagelbui kan niet voor afscheiding zorgen. We gaan naar de voorspelde massaspurt, maar dan wel zonder Charlotte Kool die nog betrokken raakt in een valpartij op 2 kilometer van de streep. De spurt zelf komt traag op gang, en levert een verrassende winnares op, Carys Lloyd van het Movistar team, 19 jaar pas, maar ze klopt wel ruim Balsamo, Veenhoven, Consonni, en Bossuyt.