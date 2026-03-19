Kortrijk heeft een vergunning toegekend voor de bouw van een nieuwe vestiging van de fastfoodketen McDonalds. Op vraag van de stad trekt de keten het gebouw niet op in haar typische stijl.
Het nieuwe fastfoodrestaurant met drive-in komt langs de Meensesteenweg en moet daar aansluiten op de Blekerijsite. Er is daarom gekozen voor een tijdloze baksteenarchitectuur en grote raampartijen. De drive-in is onder het gebouw zodat er geen file op straat
ontstaat. Het gebouw heeft verder twee bouwlagen en parkeren gebeurt
achteraan.
Kate Baert