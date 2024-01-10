2°C
Aanmelden
Sport
Oostende Brugge

West-Vlaam­se schaat­sers tes­ten op EK in Polen nog voor Olym­pi­sche Winterspelen

Sandrine Tas - schaatsen

© Belga

Vier West-Vlaamse schaatsers nemen komend weekend deel aan de Europese kampioenschappen afstanden, in de Poolse stad Tomaszow Mazowiecki. Ze hebben zich al geplaatst voor de Winterspelen van volgend maand. Voor hen vormt de Europese titelstrijd een voorlaatste test.

De Belgische afvaardiging bestaat uit zes schaatsers, met Bart Swings als speerpunt. Verder is er ook nog de Nederlands-Belgische Isabelle van Elst  (1.000, 1.500 meter en ploegachtervolging), maar de andere vier komen uit onze provincie.  Sandrine Tas (1.500, 3.000 meter, ploegachtervolging en massastart), Fran Vanhoutte (500, 1.000 meter, ploegachtervolging en massastart), Indra Médard (1.500 meter en massastart) en Mathias Vosté (1.000 en 1.500 meter). 

Over twee weken sluiten de schaatsers de olympische voorbereiding af met wereldbekerwedstrijden in Inzell, daarna volgt het echte werk op de Olympische Winterspelen.

De redactie
Schaatsen

Meest gelezen

Bonne record vrijworp
Sport
Update

Matthieu Bonne zet record heel scherp: 22.118 rake vrijworpen in 24 uur
Mario Vandenbogaerde
Sport

Geluwenaar Mario Vandenbogaerde is Belgisch kampioen darts
Matthieu Bonne Middag
Sport

21.002 vrijworpen in 24 uur: Matthieu Bonne klaar voor nieuwe wereldrecordpoging

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Sandrine Tas - schaatsen

Vier West-Vlaamse snelschaatsers naar Winterspelen in Italië
Fran Vanhoutte

Alweer nieuw Belgisch record voor Fran Vanhoutte op de 500 meter schaatsen
Fran Vanhoutte

Fran Vanhoutte schaatst nieuw Belgisch record op 500 meter
Sandrine Tas - schaatsen

Sandrine Tas wint massastart in Heerenveen

Mathias Vosté schaatst naar twee Belgische records in één weekend
Schaatsers

Kijk, daar zijn ze: de eerste schaatsers op natuurijs
Aanmelden