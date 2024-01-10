De Belgische afvaardiging bestaat uit zes schaatsers, met Bart Swings als speerpunt. Verder is er ook nog de Nederlands-Belgische Isabelle van Elst (1.000, 1.500 meter en ploegachtervolging), maar de andere vier komen uit onze provincie. Sandrine Tas (1.500, 3.000 meter, ploegachtervolging en massastart), Fran Vanhoutte (500, 1.000 meter, ploegachtervolging en massastart), Indra Médard (1.500 meter en massastart) en Mathias Vosté (1.000 en 1.500 meter).

Over twee weken sluiten de schaatsers de olympische voorbereiding af met wereldbekerwedstrijden in Inzell, daarna volgt het echte werk op de Olympische Winterspelen.

