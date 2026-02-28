Op de 500 meter komt ze in het eerste paar uit tegen de Japanse Sumire Kikuchi. De 1.000 meter schaatst Van Elst tegen de in Nederland wonende Britse Ellia Smeding (elfde paar). Fran Vanhoutte ontmoet achtereenvolgens de Noorse Julie Nistad Samsonsen (zevende paar op de 500 meter) en Kikuchi (achtste paar op de 1.000 meter).

Bij de mannen neemt Mathias Vosté het donderdag op de kortste afstand op tegen de Chinees Zhongyan Ning, de verrassende olympische kampioen op de 1.500 meter. Ze vormen het eerste duo. Op de kilometer rijdt Vosté tegen de Zuid-Koreaan Kyung-Min Koo (zevende paar). Op de tweede wedstrijddag, vrijdag, schaatsen de sprintsters en sprinters opnieuw een 500 en een 1.000 meter.