18°C
Aanmelden
Sport
West-Vlaanderen

Reser­ve Isa­bel­le van Elst in Hee­ren­veen aan deel­neem­sters­veld toegevoegd

Isabelle van Elst

België is donderdag met twee sprintsters vertegenwoordigd op de wereldkampioenschappen schaatsen (allround en sprint) in het Nederlandse Heerenveen. Isabelle van Elst met West-Vlaamse roots, die reserve stond, is aan het deelneemstersveld toegevoegd. Dat blijkt uit de officiële startlijsten.

Op de 500 meter komt ze in het eerste paar uit tegen de Japanse Sumire Kikuchi. De 1.000 meter schaatst Van Elst tegen de in Nederland wonende Britse Ellia Smeding (elfde paar). Fran Vanhoutte ontmoet achtereenvolgens de Noorse Julie Nistad Samsonsen (zevende paar op de 500 meter) en Kikuchi (achtste paar op de 1.000 meter). 

Bij de mannen neemt Mathias Vosté het donderdag op de kortste afstand op tegen de Chinees Zhongyan Ning, de verrassende olympische kampioen op de 1.500 meter. Ze vormen het eerste duo. Op de kilometer rijdt Vosté tegen de Zuid-Koreaan Kyung-Min Koo (zevende paar). Op de tweede wedstrijddag, vrijdag, schaatsen de sprintsters en sprinters opnieuw een 500 en een 1.000 meter.

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Schaatsen

Meest gelezen

KBK 2026
Sport

Herbekijk de start van Kuurne-Brussel-Kuurne bij Focus-WTV
2026-03-01 - 725_N_roeselare-hasseltMETSVO_20260301183704.mp4 - Yv8pwvZJx_2.jpg
Sport

SK Roeselare klopt leider Hasselt met 1-0 na late treffer van Himpe
Kuurne cyclo
Sport

West-Vlamingen trappen wielerseizoen af met KBK Cyclo in Kuurne

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Julie Vanloo

Oostendse Julie Vanloo speelt finale EuroCup met Mersin
Offside 02 03

Offside: Serge Pauwels en Hans De Clercq verklaren de vele valpartijen
Cercle Brugge

Geen winnaar en geen doelpunten in kelderkraker tussen Cercle Brugge en Dender
Club Brugge

Club Brugge diep in de toegevoegde tijd voorbij Charleroi
Belgian Lions

Belgian Lions verliezen ook in Finland en blijven na vier duels achter zonder zege
Helena Ponette

Oostendse Helena Ponette (26) duikt op 400 meter onder WK-limiet en flirt met Belgisch record van Bolingo
Aanmelden