Ondanks hevige rugpijn kon de 30-jarige West-Vlaamse, die zich in de toekomst op het wielrennen gaat focussen, toch in actie komen op de tweede wedstrijddag in Thialf, die ze opende met een veertiende plaats (1:57.32) op de 1.500 meter. Op de afsluitende vijf kilometer, het nummer waarop ze op de Winterspelen in Milaan op dertien honderdsten van een seconde een olympische medaille miste, werd ze vierde in 6:57.2. Haar totaalscore van 161.231 punten, wat haar een achtste plaats opleverde, betekende een nieuw Belgisch record. "Ik ben wel moe, maar dit is toch een mooi afscheid", zei Tas achteraf.

Ragne Wiklund was uiteindelijk de allerbeste allrounder en werd de eerste wereldkampioene allround uit Noorwegen sinds 1938. Wiklund, die de drie en de vijf kilometer won, verwees de Nederlandse Marijke Groenewoud (tweede) en de Japanse Miho Takaga (derde) naar de dichtste ereplaatsen.