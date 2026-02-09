Tas was aanvankelijk reserve, maar heeft geprofiteerd van een herverdeling van de plaatsen door de Internationale Ski Federatie (ISU). Dit betekent dat er twee Belgen aan de start verschijnen, naast Isabelle van Elst.

Tas komt in actie tijdens haar vierde wedstrijd van de Spelen, nadat ze op de 5.000 meter (4e plaats) nipt een medaille misliep (7e plaats), de 3.000 meter won en de ploegenachtervolging, waar dinsdag de C-finale om de vijfde plaats wordt verreden, ook niet meedoet. Daarnaast staat ze ingeschreven voor de massastart op zaterdag.