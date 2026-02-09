Aanmelden
West-Vlaam­se schaats­ster San­dri­ne Tas mag vrij­dag ook deel­ne­men aan 1.500m

Sandrine Tas - schaatsen

© Belga

De West-Vlaamse Sandrine Tas krijgt vrijdag startrecht voor de 1.500 meter schaatsen bij de vrouwen op de Olympische Winterspelen in het Noord-Italiaanse Milaan en Cortina d'Ampezzo, zo maakte het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) maandag bekend. Aanvankelijk stond ze op de reservelijst voor de schaatsmijl.

Tas was aanvankelijk reserve, maar heeft geprofiteerd van een herverdeling van de plaatsen door de Internationale Ski Federatie (ISU). Dit betekent dat er twee Belgen aan de start verschijnen, naast Isabelle van Elst.

Tas komt in actie tijdens haar vierde wedstrijd van de Spelen, nadat ze op de 5.000 meter (4e plaats) nipt een medaille misliep (7e plaats), de 3.000 meter won en de ploegenachtervolging, waar dinsdag de C-finale om de vijfde plaats wordt verreden, ook niet meedoet. Daarnaast staat ze ingeschreven voor de massastart op zaterdag.

Belga
Leonie Delodder

Leonie Delodder

