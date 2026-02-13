Als beste tijd heeft de in Friesland wonende Bruggeling (31) een tijd staan van 1:43.24. Het persoonlijke record van Chung (24) is 1:43.90. Het is het tweede optreden van Vosté in Milaan. Op de 1.000 meter werd hij zeventiende.

Jordan Stolz heeft op de klassieke laatste afstand bij de mannen de kans om zijn derde gouden medaille te veroveren. De Amerikaan, eerder winnaar van de 500 en de 1.000 meter, schaatst in het vijftiende en laatste paar. Zijn tegenstander is de Noor Peder Kongshaug, die in maart 2025 in Hamar wereldkampioen op dit onderdeel werd.