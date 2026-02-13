Aanmelden
Mathi­as Vos­té op 1.500 meter al vroeg tegen Zuid-Kore­aan Chung

Mathias Voste M Ilaan cortina

Op de olympische 1.500 meter komt Mathias Vosté vandaag al in de eerste rit op het ijs. Tegenstander is de Zuid-Koreaan Chung Jae-Won. Vosté start in de buitenbaan.

Als beste tijd heeft de in Friesland wonende Bruggeling (31) een tijd staan van 1:43.24. Het persoonlijke record van Chung (24) is 1:43.90. Het is het tweede optreden van Vosté in Milaan. Op de 1.000 meter werd hij zeventiende.

Jordan Stolz heeft op de klassieke laatste afstand bij de mannen de kans om zijn derde gouden medaille te veroveren. De Amerikaan, eerder winnaar van de 500 en de 1.000 meter, schaatst in het vijftiende en laatste paar. Zijn tegenstander is de Noor Peder Kongshaug, die in maart 2025 in Hamar wereldkampioen op dit onderdeel werd.

Schaatsen Mathias Vosté Olympische Winterspelen 2026

